Чт, 10.01.2019
Ух, какая! Экс-солистка SEREBRO показала жаркие снимки СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Жена владельца Amazon может стать самой богатой женщиной в мире после развода

Жена владельца Amazon может стать самой богатой женщиной в мире после развода

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Jeff Bezos and MacKenzie Bezos.

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

При этом, даже если она получит долю в один процент от состояния мужа, она все равно сможет войти в список богатейших представительниц прекрасного пола, пишет Лайф.

Супруга основателя компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после бракоразводного процесса может стать самой богатой женщиной на планете. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что состояние бизнесмена оценивается агентством в $137 миллиардов, в то время как Forbes оценивает его в $150 млрд. Пока что супруги не представили план по разделу финансовых активов.

ФОТО: Regina Wagner / imago/Future Image

Эксперты предполагают, что раздел пройдёт в равных долях. Таким образом, Маккензи получит состояние около $69 млрд, что позволит ей стать самой богатой женщиной на планете. В то же время, если она получит лишь один процент от доли мужа, она всё равно войдёт в число богатейших представительниц прекрасного пола.

ФОТО: JIM WATSON / AFP

Ранее Лайф рассказывал, что основатель компании Amazon и богатейший человек в мире Джефф Безос объявил о разводе со своей женой Маккензи. В браке они прожили 25 лет. При этом супруги останутся друзьями.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ