Любовь Толкалина высмеяла российских знаменитостей

Актриса Любовь Толкалина отправилась встречать Новый год и Рождество не на заграничный курорт, а в родную деревню Михайловка, расположенную в Рязанской области, пишет Eg.ru.
Бывшая гражданская жена Егора Кончаловского не преминула поделиться в соцсети фото с видами местной природы, а также кадрами из храма, где проходила праздничная служба.
Правда, Толкалина не упустила шанса подколоть тех знаменитостей, которые решили укатить на новогодние каникулы в экзотические страны. «Мальдивы, говорите... Вот они закаты наши... Без фильтров... Рязанские мы, степные...» — ехидно отметила артистка, намекая на любовь звезд российского шоу-бизнеса к островам и использованию «Фотошопа».
В комментариях подписчики актрисы поддержали ее восхищение родными просторами, вспомнив, что самой большой поклонницей Мальдив является танцовщица Анастасия Волочкова, которая в настоящее время как раз проводит там отпуск и публикует скандальные фото в бикини. К слову, отдыхает на островах и телеведущая Ксения Собчак, а также футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко. А недавно туда же улетела экс-жена спортсмена, певица и телеведущая Ольга Бузова.