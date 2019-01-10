Весь в проводах: Станиславу Садальскому понадобилась помощь медиков
10 января 2019, 10:55
Российский актер Станислав Садальский обратился за помощью к врачам. Пост, где он рассказывает об этом, актер разместил в своем аккаунте в Instagram, сообщает Лайф.
Садальский рассказал, что на нём висит холтер (прибор, который используется для анализа и контроля работы сердца).
Если бы, в таком виде меня увидели полицейские они бы точно расстреляли. Подумали, что шахид окутанный проводами, только немногие знают, что на мне висит холтер...
Фанаты в комментариях пожелали актеру скорейшего выздоровления.