Чт, 10.01.2019
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  • Весь в проводах: Станиславу Садальскому понадобилась помощь медиков

Весь в проводах: Станиславу Садальскому понадобилась помощь медиков

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ФОТО: Instagram

Российский актер Станислав Садальский обратился за помощью к врачам. Пост, где он рассказывает об этом, актер разместил в своем аккаунте в Instagram, сообщает Лайф.

Садальский рассказал, что на нём висит холтер (прибор, который используется для анализа и контроля работы сердца).

Если бы, в таком виде меня увидели полицейские они бы точно расстреляли. Подумали, что шахид окутанный проводами, только немногие знают, что на мне висит холтер... 

Фанаты в комментариях пожелали актеру скорейшего выздоровления.

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