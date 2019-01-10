Чт, 10.01.2019
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  • Фото эстонской красотки Лауры Пылдвере в белье – именно то, что нужно с утра!

Фото эстонской красотки Лауры Пылдвере в белье – именно то, что нужно с утра!

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Laura Põldvere

ФОТО: Instagram

Эстонская певица Лаура Пылдвере около года назад занялась полдэнсом. С тех пор снимки в ее Instagram становятся все горячее и откровеннее...

Лаура, которая два года назад представляла Эстонию на «Евровидении» в дуэте с Койтом Тооме, нередко радует поклонников фотографиями и видео, с помощью которых рассказывает о своей жизни и успехах. 

Недавно она также опубликовала кадр, на котором изображена в ярко-красном белье. Не удивительно, что снимок так положительно оценили фанаты... 

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