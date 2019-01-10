Фото эстонской красотки Лауры Пылдвере в белье – именно то, что нужно с утра!
10 января 2019, 9:33
Эстонская певица Лаура Пылдвере около года назад занялась полдэнсом. С тех пор снимки в ее Instagram становятся все горячее и откровеннее...
Лаура, которая два года назад представляла Эстонию на «Евровидении» в дуэте с Койтом Тооме, нередко радует поклонников фотографиями и видео, с помощью которых рассказывает о своей жизни и успехах.
Недавно она также опубликовала кадр, на котором изображена в ярко-красном белье. Не удивительно, что снимок так положительно оценили фанаты...
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