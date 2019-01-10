Помогите! Филиппинская красотка поставила МИД на уши, чтобы скорее выйти замуж за эстонца

Филиппинский министр иностранных дел Теодоро Локсин младший на своей родине известен как сторонник резких и противоречивых решений. Так, например, чтобы решить проблему большого количества наркоманов в стране, он предложил использовать «нацистские методы».

ФОТО: Imago/Scanpix/Instagram

Теперь 70-летний политик, который раньше был известным журналистом и дипломатом, рискует стать «гуру в любовных вопросах», как пишет Coconuts Manila.

А все из-за того, что в Twitter к нему обратилась Лиа, которая сейчас находится в Эстонии и планирует выйти замуж за гражданина нашей страны. Проблема заключается в том, что у Лии нет свидетельства о рождении, которое признавалось бы в Европе, а ближайшее филиппинское посольство, где она могла бы получить необходимые документы, находится в Польше. С учетом времени на дорогу и того, сколько может занять получение нужного свидетельства, в брак она вступить сможет не скоро.

Обо всем этом 30-летняя Лиа написала в Twitter, на что политик ответил ей: «Если он тебя любит, то дождется. Я верю, что ты этого заслуживаешь. Любовь всегда нужно испытывать».

Такой ответ девушку, разумеется, не устроил, ведь совсем скоро у нее закончится срок визы, а ресурсы обеих семей, поддерживающих влюбленных, уже на исходе. В итоге министр всеже предпринял некоторые шаги и направил Лию к помощнику госсекретаря по международным отношениям Элмеру Католе, а в Twitter иронично написал: «Они не могут ждать. Любовь».