Изгнанная из «Дома-2» эскортница снялась полностью голой

Зрители часто называют «Дом-2» самым скандальным и безнравственным шоу на российском телевидении. В связи с этим, как отмечают они, кем должен быть человек, чтобы его изгнали из телепроекта за аморальное поведение, передает Dni.ru.

Однако такие случаи действительно есть. Так, например, Марго Овсянникова из действующей превратилась в бывшую участницу программы после того, как вскрылось ее темное прошлое. Выяснилось, что девушка работала в сфере оказания эскорт-услуг. Впрочем, одного этого для ухода звезды было явно недостаточно. Девушка покинула «Дом-2» после скандала с Ольгой Бузовой и проваленного голосования.

Сейчас, если верить страницы Марго Овсянниковой в Instagram, она не унывает и продолжает радовать своих поклонников собственной непосредственностью, соединенной с некоторой долей раскрепощенности. Например, она решила поздравить пользователей Сети, снявшись полностью голой. Обнаженное тело красотка спрятала за елку.