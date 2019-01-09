Чт, 10.01.2019
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  • Вот так сюрприз! Брат Илоны Калдре перепел песню «Догорает свеча» и растрогал слушателей (ВИДЕО)

Вот так сюрприз! Брат Илоны Калдре перепел песню «Догорает свеча» и растрогал слушателей (ВИДЕО)

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Брат Илоны Калдре.

ФОТО: Скриншот видео Youtube

Лучшая песня в дорогу! Брат Илоны Калдре перепел песню «Догорает свеча», чем растрогал поклонников. Видео снималось на заснеженных дорогах Эстонии и в городе Тарту. 

 

Как оказалось, у известной Илоны Калдре, обладающей многими талантами, есть брат. Поклонники уже гадают - кто в кого так талантлив - Илона в брата Эдуарда или брат в Илону. Скорее второе, ведь Эдуард младше. Смотрите видео песни и пишите комментарии! 

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