Вот так сюрприз! Брат Илоны Калдре перепел песню «Догорает свеча» и растрогал слушателей (ВИДЕО)

Как оказалось, у известной Илоны Калдре, обладающей многими талантами, есть брат. Поклонники уже гадают - кто в кого так талантлив - Илона в брата Эдуарда или брат в Илону. Скорее второе, ведь Эдуард младше. Смотрите видео песни и пишите комментарии!