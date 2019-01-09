Вот так сюрприз! Брат Илоны Калдре перепел песню «Догорает свеча» и растрогал слушателей (ВИДЕО)
9 января 2019, 19:49
Лучшая песня в дорогу! Брат Илоны Калдре перепел песню «Догорает свеча», чем растрогал поклонников. Видео снималось на заснеженных дорогах Эстонии и в городе Тарту.
Как оказалось, у известной Илоны Калдре, обладающей многими талантами, есть брат. Поклонники уже гадают - кто в кого так талантлив - Илона в брата Эдуарда или брат в Илону. Скорее второе, ведь Эдуард младше. Смотрите видео песни и пишите комментарии!