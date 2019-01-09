Любите бесконечные селфи? Скорее всего, вы глупеете!

Научные специалисты выясняли, что служит мотивацией делать селфи раз за разом. В результате они пришли к заключению о том, что любители селфи отвергают свои настоящие личности. Фотографируя себя и демонстрируя свои фото окружающим, они показывают свое идеальное «я» - то, какими они хотят быть. Именно поэтому в селфи так много постановочных поз и мимики, все это не имеет отношения к реальности.

Но постоянное стремление показать себя на селфи в наиболее выигрышном виде плохо сказывается на когнитивных способностях, установили исследователи, пишет Medikforum.ru.

«Бесконечное фотографирование окружающего мира приводит к тому, что личность человека стирается, а его память перестает использоваться для хранения воспоминаний. Память работает только при частых тренировках, а многочисленные фото освобождают ее от необходимости напрягаться. Вместе со снижением функции памяти любители селфи глупеют», - заявила руководитель исследования профессор Джулиана Маззон.

Всем поклонникам селфи она предложил проверить себя. Необходимо взять снимки пятилетней давности и вспомнить детали запечатленного момента. Если это не получается, значит, память ослаблена и нуждается в тренировках.