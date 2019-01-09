Жена Гогена Солнцева устроила в квартире притон

Но на ее лестничной клетке он столкнулся с соседями, и они рассказали, что к Екатерине ходят незнакомые молодые люди. Ее квартира при этом утопает в грязи. Гоген рассказал: «Когда я пришел, я думал, что Екатерина встретит меня в этот момент с распростертыми объятьями, а нашел банки. Для меня это было шоком, для меня это было трагедией. Мы с ней разговаривали очень долго. Девочки сказали, что к ней пацаны ходят какие-то, грязное белье лежит в ванной. У меня было ощущение, что эта квартира – для интим-услуг. Но Екатерина утверждает, что не пила алкоголь, а бутылки оставили ее друзья, которые заходили в гости, пишет 7d.org.ua.