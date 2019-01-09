Самый богатый человек в мире разводится после 25 лет брака

— Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах, — говорится в заявлении Джеффа и Маккензи, которое размещено в "Твиттере".