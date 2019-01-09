Эта женщина получила титул «Самая красивая улыбка во Вселенной». А вы согласны?

«Улыбка Вселенной» — это ежегодный международный конкурс красоты для молодых матерей со всего мира с жюри из России и стран СНГ. Как отмечают организаторы состязания, в мероприятии могут принять участие замужние женщины от 23 до 45 лет, имеющие хотя бы одного ребенка, пишет Medialeaks.ru.

Конкурс на самую лучшую улыбку 2019 года стартовал еще в мае 2018 года. За несколько месяцев участницы из России, Великобритании, США, Индии и Казахстана прошли через несколько туров и голосований, а 5 января судьи огласили результаты.

Обойти иностранных финалисток и завоевать победу удалось жительнице Тюмени Елене Станиславской. Об этом пресс-служба проекта сообщила на официальном сайте конкурса.

Обладательницей титула «Улыбка Вселенной 2019» стала россиянка Елена Станиславская из Тюмени, которая получает подарки от партнеров конкурса и возможность участия в жюри на 2020 год. Обладательницами титулов «Вторая Улыбка Вселенной 2019» и «Третья Улыбка Вселенной 2019» стали россиянка Анна Заболоцкая из Твери и Шани Хейген из Великобритании.

Елене 28 лет, и, помимо звания «Улыбка Вселенной 2019», девушка обладает титулами «Мама года 2015», «Мисс Содружество 2017», «Мисс Очарование 2018». Вместе с тем участница имеет юридическое образование, однако предпочитает вести блоги о макияже и давать уроки мейкапа.