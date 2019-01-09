Ср, 9.01.2019
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  • Сергей Безруков показал фото с новорожденным сыном

Сергей Безруков показал фото с новорожденным сыном

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Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак».

ФОТО: Афиша мероприятия.

В конце января Степану, сыну Сергея Безрукова, исполнится два месяца. Сергей опубликовал фото с мальчиком, но отец с сыном сняты так, что лица малыша не видно. 

Снимок Безруков подписал так: «Стёпа уже пытается держать голову! Растём! Отдых подходит к концу! Но ГОД только начинается.... Сегодня Московскому Губернскому театру официально 5 ЛЕТ! В Старый Новый год, 13 января, будем отмечать и награждать работников НАШЕГО театра! МГТ продолжает ГОРДО ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ», пишет 7d.org.ua.

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