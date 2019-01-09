Сергей Безруков показал фото с новорожденным сыном

Снимок Безруков подписал так: «Стёпа уже пытается держать голову! Растём! Отдых подходит к концу! Но ГОД только начинается.... Сегодня Московскому Губернскому театру официально 5 ЛЕТ! В Старый Новый год, 13 января, будем отмечать и награждать работников НАШЕГО театра! МГТ продолжает ГОРДО ДЕРЖАТЬ ГОЛОВУ», пишет 7d.org.ua.