Ср, 9.01.2019
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  • Тимур Батрутдинов впервые рассказал о «сексуальном опыте» с мужчиной

Тимур Батрутдинов впервые рассказал о «сексуальном опыте» с мужчиной

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Тимур Батрутдинов

ФОТО: SCANPIX

Резидент Comedy Club сделал признание в рамках Youtube-проекта «Зашкварные истории».

Известный юморист и резидент Comedu Club Тимур Батрутдинов стал гостем специфического проекта «Зашкварные истории» на YouTube, в рамках которого поделился нелицеприятными историями своей жизни. Больше всего зрителям шоу запомнился рассказ артиста об «опыте», полученном в юности с представителем своего пола, пишет TopNews.

По признанию Тимура, в юности он практически ничего не знал о геях, и представление о сексуальных меньшинствах у него сложилось лишь наосновании фильма «Полицейская академия».

«Я первокурсник, который смотрит на людей, которых хотя бы один раз показали по телевизору, как на полубогов», - вспоминает он, отмечая, что в то время выступал «в подтанцовке» команды Высшей лиги КВН ЛФИ.

«Меня один из членов команды позвал на афтерпати... Не буду говорить его имени... Тусня. Сидим бухаем на хате. Я вижу лица людей, которых показывают по телевизору.... К концу подошла вечеринка, все начинают расходиться, и остается группа людей "без жилья". Я собираюсь уходить, и этот (человек, чье имя Батрутдинов отказался называть) предложил принять ванну» , - рассказал Тимур.

На это начинающий артист признался, что действительно мечтает о полной ванне, так как долгое время жил в Калининградской области, где просто не было горячей воды. После этого он действительно налил себе ванну.

«И тут открывается дверь, заходит этот человек в полотенчике пока что... и говорит: "Ну, слушай, мы же здесь все друзья.... Ты не против? Я просто тоже хотел ванну принять, а ты уже набрал..."» - отметил Батруднинов, приняв необычную ситуацию за своеобразный обряд посвящения.

Вслед за этим «гость» сбросил с себя полотенце и залез в ванну к Тимуру, после чего тот вылез из воды под предлогом сходить по нужде.

Затем Тимур, удивленный произошедшим, лег спать на полу, где ему выделили место хозяева квартиры. 

«Просыпаюсь от того, что чья-то рука наглаживает мне грудь. Я по пьяни спросонья начинаю тоже гладить эту руку. Начинаю с кисти и сползаю ниже, и попадаю в заросли волосяные. Я осознаю, что меня гладит мужик, и я глажу мужика... Я не понял, что произошло. Я быстро схватил свои вещи. Все закончилось тем, что я просто убежал», - вспоминает Батрутдинов.

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