Ср, 9.01.2019
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  • Еще один эстонский дизайнер попал на страницы всемирно известного журнала Vogue

Еще один эстонский дизайнер попал на страницы всемирно известного журнала Vogue

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ФОТО: Instagram Кирилла Сафонова

Любимый в Эстонии модельер Кирилл Сафонов и его коллекция появилась на страницах британского журнала Vogue. 

В январском номере журнала, обложку которого украшает певица Dua Lipa, опубликован снимок Кирилла Сафонов и даны высокая оценка его творчеству.  

Редакция журнала сама связалась с Сафоновым, просмотрев его предыдущие работы и придя к выводу, что они идеально подходят для страниц журнала.

Смотрите и вы!

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