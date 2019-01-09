Еще один эстонский дизайнер попал на страницы всемирно известного журнала Vogue
9 января 2019, 16:26
Любимый в Эстонии модельер Кирилл Сафонов и его коллекция появилась на страницах британского журнала Vogue.
В январском номере журнала, обложку которого украшает певица Dua Lipa, опубликован снимок Кирилла Сафонов и даны высокая оценка его творчеству.
Редакция журнала сама связалась с Сафоновым, просмотрев его предыдущие работы и придя к выводу, что они идеально подходят для страниц журнала.
Смотрите и вы!