Солистка «Время и Стекло» попала в больницу в Дубае: что произошло?

Популярная певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева зимний отпуск решила провести в теплых краях.
Вместе с мужем Владимиром Дантесом они отправились в солнечный Дубай. Но вместо запланированных развлечений Дорофеева вынуждена сидеть в номере — в первый же день отпуска она умудрилась заболеть.
Очевидно, Надя подхватила вирус, ее мучают температура и кашель. Как рассказал ее муж Владимир, на следующий день певице не стало лучше, поэтому они обратились за помощью в местную клинику. А поскольку звездные супруги не оформили страховку, за лечение им придется платить полную стоимость.
«По-моему у меня появляется традиция — болеть в отпуске. Во время работы у меня нет такого преимущества, а тут — две недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу», — написала Надя.
Несколько дней отдыха Надя вынуждена проводить в отеле. Она развлекает себя, фотографируясь в сексуальном купальнике, чем радует поклонников. Несмотря на недомогание, выглядит певица роскошно. Несколько снимков певица опубликовала в Instagram.
«Тут так красиво и столько всего запланировано. Но я все-таки смогла выйти на пляж и немного погреться. Все остальное время я провалялась в нашем красивом номере, в который нам принесли уже 2 бутылки Prosecco. Видимо думают, что мы молодожены», — рассказала Дорофеева.