Солистка «Время и Стекло» попала в больницу в Дубае: что произошло?

Вместе с мужем Владимиром Дантесом они отправились в солнечный Дубай. Но вместо запланированных развлечений Дорофеева вынуждена сидеть в номере — в первый же день отпуска она умудрилась заболеть.

Очевидно, Надя подхватила вирус, ее мучают температура и кашель. Как рассказал ее муж Владимир, на следующий день певице не стало лучше, поэтому они обратились за помощью в местную клинику. А поскольку звездные супруги не оформили страховку, за лечение им придется платить полную стоимость.

«По-моему у меня появляется традиция — болеть в отпуске. Во время работы у меня нет такого преимущества, а тут — две недели сплошного удовольствия. Болей — не хочу», — написала Надя.

Несколько дней отдыха Надя вынуждена проводить в отеле. Она развлекает себя, фотографируясь в сексуальном купальнике, чем радует поклонников. Несмотря на недомогание, выглядит певица роскошно. Несколько снимков певица опубликовала в Instagram.

ФОТО: Instagram