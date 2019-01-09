Эта оптическая иллюзия сможет показать, испытываешь ли ты сильный стресс?

Скорость движения этого статического изображения свидетельствует о текущем уровне стресса вашего организма – утверждают в соцсетях.
Как мы ощущаем стрессовое напряжение организма? Большинство людей говорят, что они отдают себе отчет, но часто мы не лучшие судьи нашего эмоционального состояния.
Не бойтесь, теперь просто глядя на изображение японского невролога Ямамото Хашимы, как утверждают в соцсетях, вы будете в состоянии точно определить уровень напряжения в зависимости от скорости движения на изображении.
Но на самом деле эта оптическая иллюзия интересна как пример статического изображения, которое движется, но оно не является диагностической утилитой для измерения уровня стресса, и не было создано японским неврологом.
Это иллюзорное изображение – на самом деле продукт украинского иллюстратора по имени Юрий Перепадя, который объяснил в Instagram, что он основывался на работе Акиоши Китаока, японского профессора психологии, который специализируется на зрительном восприятии и визуальных иллюзиях:
Я нарисовал эту оптическую иллюзию в Adobe Illustrator. Для ее создания я использовал эффект Акиоши Китаока. Это белые и черные линии на цветном фоне, которые приводят в движение фокус зрения, и человеку кажется, что детали изображения движутся. Японский психотерапевт Ямамото Хашима не имеет ничего общего с этой картиной. Кроме того, никакого Ямамото Хашима в действительности не существует.