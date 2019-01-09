Эта оптическая иллюзия сможет показать, испытываешь ли ты сильный стресс?

Как мы ощущаем стрессовое напряжение организма? Большинство людей говорят, что они отдают себе отчет, но часто мы не лучшие судьи нашего эмоционального состояния.

Не бойтесь, теперь просто глядя на изображение японского невролога Ямамото Хашимы, как утверждают в соцсетях, вы будете в состоянии точно определить уровень напряжения в зависимости от скорости движения на изображении.

ФОТО: twitter.com

Но на самом деле эта оптическая иллюзия интересна как пример статического изображения, которое движется, но оно не является диагностической утилитой для измерения уровня стресса, и не было создано японским неврологом.

Это иллюзорное изображение – на самом деле продукт украинского иллюстратора по имени Юрий Перепадя, который объяснил в Instagram, что он основывался на работе Акиоши Китаока, японского профессора психологии, который специализируется на зрительном восприятии и визуальных иллюзиях: