Ср, 9.01.2019
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  • Горячая парочка: Джорджина Родригес взбудоражила Сеть пикантными кадрами

Горячая парочка: Джорджина Родригес взбудоражила Сеть пикантными кадрами
ФОТО!

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ФОТО: Vida Press

Возлюбленные Джорджина Родригес и Криштиану Роналду наслаждаются отдыхом в Арабских Эмиратах.

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду все свободное время стараются проводить вместе со своими детьми. Однако порой возлюбленным все-таки удается вместе вырваться на отдых и насладиться временем друг с другом. Так, к примеру, сейчас Криштиану и Джорджина отправились в отпуск в Арабские Эмираты. Фотографиями с отдыха возлюбленные делятся в своих соцсетях, в частности Родригес буквально засыпала Instagram снимками.

Однако особое внимание поклонников привлек один из последних кадров, на котором Джорджина позирует вместе с Криштиану. Правда, глядя на фотографию, в первую очередь подписчики отметили совсем не футболиста, сидящего на бортике бассейна, а сексуальные ягодицы девушки, заснятые в отражении.

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