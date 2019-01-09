Горячая парочка: Джорджина Родригес взбудоражила Сеть пикантными кадрами

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду все свободное время стараются проводить вместе со своими детьми. Однако порой возлюбленным все-таки удается вместе вырваться на отдых и насладиться временем друг с другом. Так, к примеру, сейчас Криштиану и Джорджина отправились в отпуск в Арабские Эмираты. Фотографиями с отдыха возлюбленные делятся в своих соцсетях, в частности Родригес буквально засыпала Instagram снимками.