Ким Кардашян ждет четвертого ребенка: назван пол малыша

Как сообщает Us Weekly, малыша знаменитой паре вынашивает суррогатная мать.

По словам инсайдеров, рождение нового члена популярной семьи запланировано на "самое начало мая". К тому же известно, что это будет мальчик.

Напомним, что третий ребенок Ким и Канье - девочка Чикаго, также появилась на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас малышке 11 месяцев.