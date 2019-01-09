Ср, 9.01.2019
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Ким Кардашян ждет четвертого ребенка: назван пол малыша

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Kim Kardashian West ja Kanye West Versace moesõul.

ФОТО: Allison Joyce / Reuters

Американская теледива и светская львица Ким Кардашян и ее супруг рэпер Канье Уэст снова станут родителями. В семье звезд появится четвертый ребенок.

Как сообщает Us Weekly, малыша знаменитой паре вынашивает суррогатная мать.

По словам инсайдеров, рождение нового члена популярной семьи запланировано на "самое начало мая". К тому же известно, что это будет мальчик.

Напомним, что третий ребенок Ким и Канье - девочка Чикаго, также появилась на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас малышке 11 месяцев. 

Кардашьян и Уэст также воспитывают 5-летнюю дочь Норт и 3-летнего сына Сейнта, которых теледива родила сама. Две беременности Ким протекали с осложнениями и угрожали ее жизни. Поэтому медики запретили звезде рожать самой.

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