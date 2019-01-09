Ким Кардашян ждет четвертого ребенка: назван пол малыша
9 января 2019, 14:53
Американская теледива и светская львица Ким Кардашян и ее супруг рэпер Канье Уэст снова станут родителями. В семье звезд появится четвертый ребенок.
Как сообщает Us Weekly, малыша знаменитой паре вынашивает суррогатная мать.
По словам инсайдеров, рождение нового члена популярной семьи запланировано на "самое начало мая". К тому же известно, что это будет мальчик.
Напомним, что третий ребенок Ким и Канье - девочка Чикаго, также появилась на свет благодаря суррогатной матери. Сейчас малышке 11 месяцев.
Кардашьян и Уэст также воспитывают 5-летнюю дочь Норт и 3-летнего сына Сейнта, которых теледива родила сама. Две беременности Ким протекали с осложнениями и угрожали ее жизни. Поэтому медики запретили звезде рожать самой.