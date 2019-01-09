Ср, 9.01.2019
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Головоломка! Новая оптическая иллюзия покорила Сеть
Ты уже догадался?

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ФОТО: Instagram

Знакомы с понятием "оптическая иллюзия"? Если обратиться к терминологии, то это ошибка в зрительном восприятия из-за едва заметных неточностей или коррекции. Загадки, связанные с оптическими иллюзиями, часто гуляют по интернету. 

Головоломку помог создать талант художницы. Именно она нарисовала драже, а затем выложила рядом настоящие, чтобы рисунок было не отличить! Сможете ли вы понять, какие из драже - нарисованные? Предлагаем проверить себя. 

Подсказка: нарисована только одна конфетка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elif Nihan Şahin (@en_draw) on

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