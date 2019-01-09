Головоломка! Новая оптическая иллюзия покорила Сеть

Головоломка! Новая оптическая иллюзия покорила СетьТы уже догадался?
9 января 2019, 17:55
Знакомы с понятием "оптическая иллюзия"? Если обратиться к терминологии, то это ошибка в зрительном восприятия из-за едва заметных неточностей или коррекции. Загадки, связанные с оптическими иллюзиями, часто гуляют по интернету.
Головоломку помог создать талант художницы. Именно она нарисовала драже, а затем выложила рядом настоящие, чтобы рисунок было не отличить! Сможете ли вы понять, какие из драже - нарисованные? Предлагаем проверить себя.
Подсказка: нарисована только одна конфетка.
Определились?
Уверены в своем варианте?
Вот правильный ответ!