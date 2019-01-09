Таллиннская певица Маргарита Кустинская объявила поклонникам дату релиза дебютного альбома

Пластинка под названием “Небо” выйдет в свет 15 января на популярных музыкальных онлайн-сервисах: iTunes, Spotify, Deezer, Google Play и многих других. Релиз на физических носителях состоится позднее. В альбом вошло 9 песен и 2 ремикса. В качестве продюсера диска традиционно выступил Tony Awake, с которым Кустинская сотрудничает уже много лет. Автором визуальной составляющей стал известный таллинский стилист и фотограф Дмитрий KNUT.

“Я так счастлива, что это наконец свершилось! Новый год - новые цели. Я по-прежнему большую часть своего времени посвящаю делам семейным и моей любимой дочери, но мои поклонники давно спрашивали об альбоме… Я не могу больше их мучить! Альбом выходит на следующей неделе!” - поделилась Маргарита Кустинская.