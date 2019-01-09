Неслыханно! Меган Маркл планирует вернуться к съемкам в кино
9 января 2019, 13:33
Беременная Меган Маркл может появиться в одном из новых эпизодов сериала «Форс-мажоры».
За это ей обещают от двух миллионов до шести миллионов долларов.
Герцогиня Сассекская не имеет права получить деньги лично, но может потратить их на благотворительность, об этом передаёт Daily Star со ссылкой на источник в NBC.
Последняя серия с участием Меган Маркл вышла за три недели до ее свадьбы с британским принцем Гарри. Об этом сообщает Рамблер.