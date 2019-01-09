Какой он счастливый! Джим Керри показал миру свою новую девушку

В 2015 году актер Джим Керри был в настоящей депрессии, когда его девушка, актриса Катриона Уайт, покончила с собой. Горе от утраченной любви, обвинения ее родных — все это сильно пошатнуло актера, он редко появлялся на публике и практически не выходил из дома. Но сейчас сердце актера, похоже, снова влюбленное! На красной дорожке "Золотого глобуса" 56-летний Джим появился вместе со своей новой девушкой — 34-летней актрисой Джинджер Гонзага.