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  • Какой он счастливый! Джим Керри показал миру свою новую девушку

Какой он счастливый! Джим Керри показал миру свою новую девушку

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Jim Carrey and Ginger Gonzaga

ФОТО: / HFPA/Supplied by Capital Pictures

Джим Керри впервые вышел в свет со своей новой возлюбленной, актрисой Джинджер Гонзага.

В 2015 году актер Джим Керри был в настоящей депрессии, когда его девушка, актриса Катриона Уайт, покончила с собой. Горе от утраченной любви, обвинения ее родных — все это сильно пошатнуло актера, он редко появлялся на публике и практически не выходил из дома. Но сейчас сердце актера, похоже, снова влюбленное! На красной дорожке "Золотого глобуса" 56-летний Джим появился вместе со своей новой девушкой — 34-летней актрисой Джинджер Гонзага. 

ФОТО: ADM/Capital Pictures / ADM/Capital Pictures

Пара охотно позировала перед фотографами и даже не пыталась скрывать нежные чувства. Они обнимались, улыбались и выглядели по-настоящему счастливыми. К слову, Джим и Джинджер познакомились на съемках сериала "Шучу", где играют возлюбленных. Похоже, роль в фильме стала реальностью! 

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage / Gilbert Flores/Broadimage

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