Ср, 9.01.2019
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  • Снимите это немедленно! Энн Хэтэуэй шокировала леопардовым платьем

Снимите это немедленно! Энн Хэтэуэй шокировала леопардовым платьем

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Anne Hathaway

ФОТО: MIKE BLAKE / REUTERS

Всегда элегантная Энн Хэтэуэй в этот раз удивила выбором наряда.

Несмотря на то, что церемония награждения премией "Золотой глобус" прошла еще в ночь на 7 января, ее обсуждения не заканчиваются даже спустя несколько дней. Особый интерес общественности, конечно же, традиционно вызвала красная дорожка. И если лучшие наряды церемонии в этом году были определены без особых раздумий, то звания худшего платья удостоились сразу две актрисы. Так, шокировала неудачным нарядом красотка Эмбер Херд.

Не менее обсуждаемым стало платье и 36-летней Энн Хэтэуэй.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

В этот вечер знаменитость предстала перед фотографами в пышном платье с леопардовым принтом от Elie Saab. Примечательно, что сам фасон наряда очень шел актрисе, однако чрезмерный принт явно испортил впечатление от образа.

ФОТО: MARIO ANZUONI / REUTERS

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