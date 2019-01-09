Снимите это немедленно! Энн Хэтэуэй шокировала леопардовым платьем

Всегда элегантная Энн Хэтэуэй в этот раз удивила выбором наряда.
Несмотря на то, что церемония награждения премией "Золотой глобус" прошла еще в ночь на 7 января, ее обсуждения не заканчиваются даже спустя несколько дней. Особый интерес общественности, конечно же, традиционно вызвала красная дорожка. И если лучшие наряды церемонии в этом году были определены без особых раздумий, то звания худшего платья удостоились сразу две актрисы. Так, шокировала неудачным нарядом красотка Эмбер Херд.
Не менее обсуждаемым стало платье и 36-летней Энн Хэтэуэй.
В этот вечер знаменитость предстала перед фотографами в пышном платье с леопардовым принтом от Elie Saab. Примечательно, что сам фасон наряда очень шел актрисе, однако чрезмерный принт явно испортил впечатление от образа.