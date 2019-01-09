«Я стану Путиным!» Линдси Лохан сравнила себя с президентом России
9 января 2019, 11:52
Американская актриса Линдси Лохан в эфире своего нового шоу сравнила себя с российским президентом Владимиром Путиным, говоря о бизнесе.
Актриса запустила новое шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан» на MTV, сообщает Hollywood Reporter.
«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело доходит до денег и бизнеса», – сказала Лохан в премьерном выпуске шоу.
Позже она призналась, что сравнение с Путиным было излишним, и не смогла объяснить, что имела в виду.
В 2016 году появилась информация о том, что Лохан за участие в «Пусть говорят» попросила устроить ей встречу с президентом России Владимиром Путиным и заплатить 500 тысяч британских фунтов. На Первом канале опровергли эти сведения.