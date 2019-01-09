«Я стану Путиным!» Линдси Лохан сравнила себя с президентом России

Актриса запустила новое шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан» на MTV, сообщает Hollywood Reporter.

«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело доходит до денег и бизнеса», – сказала Лохан в премьерном выпуске шоу.

Позже она призналась, что сравнение с Путиным было излишним, и не смогла объяснить, что имела в виду.