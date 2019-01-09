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«Я стану Путиным!» Линдси Лохан сравнила себя с президентом России

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Линдси Лохан

ФОТО: SCANPIX

Американская актриса Линдси Лохан в эфире своего нового шоу сравнила себя с российским президентом Владимиром Путиным, говоря о бизнесе.

Актриса запустила новое шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан» на MTV, сообщает Hollywood Reporter.

«Как только вы станете эмоциональными, я стану Путиным. У меня нет эмоций, когда дело доходит до денег и бизнеса», – сказала Лохан в премьерном выпуске шоу.

Позже она призналась, что сравнение с Путиным было излишним, и не смогла объяснить, что имела в виду.

В 2016 году появилась информация о том, что Лохан за участие в «Пусть говорят» попросила устроить ей встречу с президентом России Владимиром Путиным и заплатить 500 тысяч британских фунтов. На Первом канале опровергли эти сведения.

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