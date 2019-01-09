Голая правда! 37-летняя Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике
9 января 2019, 11:40
В последнее время в Сети активно муссируются слухи о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак все далеко не гладко. Актер с иронией реагирует на домыслы фолловеров, публикуя идиллические снимки с женой. А вот сама медиадива выкладывает фото в купальнике.
На днях Ксения выложила фото в купальнике, на котором можно рассмотреть ее фигуру. Пока одни поклонники Собчак обсуждали ее телосложение и расцветку наряда, другие попытались проанализировать, почему же она по-прежнему не публикует фото с Виторганом.