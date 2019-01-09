Голая правда! 37-летняя Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике

В последнее время в Сети активно муссируются слухи о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак все далеко не гладко. Актер с иронией реагирует на домыслы фолловеров, публикуя идиллические снимки с женой. А вот сама медиадива выкладывает фото в купальнике.