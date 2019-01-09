Ср, 9.01.2019
Горячая штучка! Дочь рэпера Эминема показала идеальные формы в бикини СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Голая правда! 37-летняя Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике

Голая правда! 37-летняя Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Ксения Собчак

ФОТО: Instagram

В последнее время в Сети активно муссируются слухи о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак все далеко не гладко. Актер с иронией реагирует на домыслы фолловеров, публикуя идиллические снимки с женой. А вот сама медиадива выкладывает фото в купальнике. 

На днях Ксения выложила фото в купальнике, на котором можно рассмотреть ее фигуру. Пока одни поклонники Собчак обсуждали ее телосложение и расцветку наряда, другие попытались проанализировать, почему же она по-прежнему не публикует фото с Виторганом. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ