«Тяжелое советское детство?»: дочь пресс-секретаря Путина набросились за праздничный торт (фото)

Проживающая во Франции дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета сегодня отмечает свое 21-летие, однако накануне она собрала в ресторане своих друзей и родственников, пишет TopNews.
«День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее - плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам день рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год... Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт в виде самой нутеллы», - похвасталась Лиза, опубликовав целую серию кадров, на которых, в том числе запечатлено, как официанты доставляют к праздничному столу торт в виде баночки «Нутеллы», и как девушка вместе со своим знаменитым отцом режет лакомство на кусочки.
Однако подписчики блондинки накинулись на нее с обвинениями в непатриотичности.
«Ей видимо традиции чуждые русским более близки», «Почитала тут немного ваши посты, Лиза. Ну тут прям на лицо: вы провокатор. Каждый пост - провокация униженных и оскорбленных, чтобы они проявили себя», «Деньги откуда в таком количестве? Я ни на что и ни на кого не намекаю», «тяжёлое советское детство - деревянные игрушки, торта не было, вы на велосипеде хоть катались в детстве...или его тоже не было», - возмущаются в российском интернете.
Однако нашлись и те, кто от души поздравил Лизу с днем рождения.