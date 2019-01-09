«Тяжелое советское детство?»: дочь пресс-секретаря Путина набросились за праздничный торт (фото)

«День Рождения у меня 9 января и, обычно, в эти числа сложно собрать всех родственников и друзей. Отмечать заранее - плохая примета, так что мы решили собраться, чтобы отметить праздники, а не сам день рождения! Отмечала я всего третий раз за 21 год... Кстати, в этом году у меня первый раз в жизни был торт! На 18-летие у меня были блины с нутеллой, а на 21 год шикарный, вкусный, оригинальный торт в виде самой нутеллы», - похвасталась Лиза, опубликовав целую серию кадров, на которых, в том числе запечатлено, как официанты доставляют к праздничному столу торт в виде баночки «Нутеллы», и как девушка вместе со своим знаменитым отцом режет лакомство на кусочки.