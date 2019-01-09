Вот это ножки! Утяшева похвасталась идеальной фигурой в купальнике

Сейчас Ляйсан находится на отдыхе с мужем Павлом Волей и двумя детьми.

Подписчики и раньше предполагали, что Ляйсан беременна. Поводом для этого стал живот, который, по мнению пользователей Сети, на каждом снимке в Instagram прикрывает звезда.

Впрочем, на последнем снимке Ляйсан живот не прячет. На фото она похвасталась не только плоским животом, но и стройными ножками. Смотри фото!