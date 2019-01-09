«Мисс Москва» и бывший король Малайзии ждут ребенка

6 января стало известно, что правитель Малайзии неожиданно для всех отрекся от престола, а спустя пару дней в прессе появилась информация о том, что супруги готовятся стать родителями, пишет Woman.

По данным российских СМИ, Мухаммад V и Оксана Воеводина готовятся стать родителями Смотреть галерею В конце ноября прошлого года в Москве состоялась свадьба, которую до сих пор обсуждает общественность, — «Мисс Москва» Оксана Воеводина вышла замуж за малайзийского короля Мухаммада V. Влюбленные поженились спустя полтора года после знакомства. 6 января стало известно, что правитель отрекся от престола.

Жители Малайзии были шокированы столь серьезным и неожиданным решением, так как в истории их страны подобного ни разу не было. Одни посчитали, что таким образом Мухаммад V показал, что любовь для него важнее, чем трон. Другие же решили, что супруги готовятся к рождению ребенка. Похоже, догадки последних оказались верны. Так, на днях на сайте «Комсомольской правды» появилась информация о том, что Оксана Воеводина и Мухаммад V ждут первенца.