Израиль показал логотип «Евровидения-2019» (фото)

«Треугольник, одна из самых древних фигур в мире, — краеугольный камень, встречающийся в искусстве, музыке, космологии и природе, и представляющий связь и творчество. Соединенные треугольники становятся новой сущностью, отражающей бесконечное звездное небо, символизируя эстрадных звезд будущего, которые соберутся вместе в Тель-Авиве на «Евровидении-2019»», — объяснили представители KAN.