Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах

Заявление подано ходе заседания суда по делу о домогательствах. Спейси и его адвокаты отказались от комментариев и молча покинули здание суда, пробившись через толпу журналистов, пишет Lady.mail.ru.

Суд назначил следующее слушание на 4 марта. Спейси разрешили не являться на него, но обязали обеспечить возможность связаться с ним по телефону. Актеру запретили приближаться к обвинителю и его семье.

Адвокаты Спейси потребовали сохранить текстовые сообщение с мобильных телефонов обвинителя и его подруги, отправленные в день предполагаемого преступления. По их мнению, там может содержаться информация, которая, вероятно, оправдывает Спейси. Судья удовлетворил требование.