Возможно, самый красивый министр Латвии...

Напомним, ныне депутат Сейма Рамона Петравича (51) является экс-депутатом Думы Салдусского края.

На выборах в Сейм она баллотировалась в Курземе под номером два в списке партии "KPV LV". Петравича получила 3503 плюса и 704 раза была вычеркнута.

Однако пользователи в соцсетях сразу после выборов обратили внимание не только на политическую целеустремленность, но и на внешние данные госпожи депутата.

Женщина охотно делится яркими фотографиями из своих путешествий, где позирует в купальниках и коротких юбках. А в комментариях к снимкам то и дело встречаются слова "сексуальная", "прекрасная", "красавица".

Известный латвийский дизайнер Гинтс Буде поделился своим мнением: "Мужчины такую женщину в Сейме хотят не слышать, а видеть".