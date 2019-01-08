Возможно, самый красивый министр Латвии...
Во вторник, 8 января, партия "KPV LV" выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния Латвии депутата Сейма Рамону Петравичу. По такому случаю Русский TVNET спешит напомнить, что это та самая 51-летняя экс-депутат думы Салдусского края, внешними данными которой еще совсем недавно восхищались социальные сети в Латвии.
Напомним, ныне депутат Сейма Рамона Петравича (51) является экс-депутатом Думы Салдусского края.
На выборах в Сейм она баллотировалась в Курземе под номером два в списке партии "KPV LV". Петравича получила 3503 плюса и 704 раза была вычеркнута.
Однако пользователи в соцсетях сразу после выборов обратили внимание не только на политическую целеустремленность, но и на внешние данные госпожи депутата.
Женщина охотно делится яркими фотографиями из своих путешествий, где позирует в купальниках и коротких юбках. А в комментариях к снимкам то и дело встречаются слова "сексуальная", "прекрасная", "красавица".
Известный латвийский дизайнер Гинтс Буде поделился своим мнением: "Мужчины такую женщину в Сейме хотят не слышать, а видеть".
Впрочем, в последнее время фотографии депутата стали более нейтральными, хотя отрицать ее красоту все равно бессмысленно - потенциальный министр благосостояния великолепна в каждом кадре.