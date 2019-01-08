Ср, 9.01.2019
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Возможно, самый красивый министр Латвии...
Смотри яркий Instagram Рамоны Петравичи!

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ФОТО: скриншот

Во вторник, 8 января, партия "KPV LV" выдвинула кандидатом на должность министра благосостояния Латвии депутата Сейма Рамону Петравичу. По такому случаю Русский TVNET спешит напомнить, что это та самая 51-летняя экс-депутат думы Салдусского края, внешними данными которой еще совсем недавно восхищались социальные сети в Латвии.

Напомним, ныне депутат Сейма Рамона Петравича (51) является экс-депутатом Думы Салдусского края.

На выборах в Сейм она баллотировалась в Курземе под номером два в списке партии "KPV LV". Петравича получила 3503 плюса и 704 раза была вычеркнута.

Однако пользователи в соцсетях сразу после выборов обратили внимание не только на политическую целеустремленность, но и на внешние данные госпожи депутата.

Женщина охотно делится яркими фотографиями из своих путешествий, где позирует в купальниках и коротких юбках. А в комментариях к снимкам то и дело встречаются слова "сексуальная", "прекрасная", "красавица".

Известный латвийский дизайнер Гинтс Буде поделился своим мнением: "Мужчины такую женщину в Сейме хотят не слышать, а видеть".

Впрочем, в последнее время фотографии депутата стали более нейтральными, хотя отрицать ее красоту все равно бессмысленно - потенциальный министр благосостояния великолепна в каждом кадре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Positivus

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Turpinu baudīt brīvdienas.

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#Saldussaule

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