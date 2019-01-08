«Сегодня все поставлено на поток, проект раскручен. А когда я начинал в нем работать, приходилось искать участников самому. Я проводил кастинги, помогал придумать легенду <...>. В основу испытаний часто берут трагические истории из жизни: был убит человек, случилось несчастье, и родные на программе от экстрасенсов хотят узнать правду. Само собой, никакой правды они не узнают, потому что такой задачи нет. Задача — сделать эффектный эфир», — уверяет Лоскутов, пишет Eg.ru.

Ранее в СМИ обсуждались слова одного из бывших участников шоу, где он заявил, что пропуск в финал «Битвы экстрасенсов» стоит 450 тысяч рублей, мол, редакторы заранее знают, кто станет победителем сезона. Лоскутов эту информацию не подтвердил, однако не стал отрицать, что за помощь «магам» получал приличное вознаграждение, а гонорары самих участников, даже если им не удавалось дойти до финала, потом взлетали в несколько раз.

«В мой период работы каких-то утвержденнных расценок не было. Но нам, редакторам, за слив информации платили руководители „магических центров“, которые привели на программу своих экстрасенсов. Сумма не обговаривалась, это была некая благодарность. За успешное прохождение испытания мне обычно платили 40 тысяч. В четвертом сезоне у меня было 30 тысяч за каждое испытание, но зато за выход их ставленника в финал давали уже 300 тысяч рублей», — цитирует «Комсомольская правда» экс-редактора «Битвы экстрасенсов».