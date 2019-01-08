Ольга Бузова хочет стать хоккейным талисманом

На видео танец исполняет группа чирлидерш и талисманы хоккейного клуба "Авангард" - огромные ястребы. "Спасибо моим людям из ХК "Авангард", что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом наравне с Ястребом", - написала звезда, передает Rus.tvnet.lv.