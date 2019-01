Ольга Бузова хочет стать хоккейным талисманом

View this post on Instagram

Мой флэшмоб под хит #ТанцуйПодБузову 🐧продолжает покорять ваши сердца🤩😍 Как же приятно смотреть на ваши семейные видео, или как вы тусите под мою песню со своими друзьями по всему миру 🌍 и танцуете в самых необычных местах 😇😘 К нам присоединилось уже много звёзд и блоггеров, которые тоже “делают как мы”🕺🏽💃 К нашему Челленджу присоединяются уже целые хоккейные клубы 😘😍 Спасибо моим людям из ХК Авангард, что всегда поддерживаете меня! А я готова быть всегда с вами и стать вашим талисманом на ровне с Ястребом 🦅 А вы хотите попасть в мои сторис или ленту? Тогда тоже снимайте необычные видео постите в свои инстаграмы 😍🤗🤩#Repost @avangard_inside ・・・ Группа поддержки "Черри" и наши "Омские Ястребы" с талисманом зажигают #ПодБузову 💃🕺 #Repost @nevelskaya (@get_repost) ・・・ @buzova86 Ольга, приходите на матч @avangard_inside - вместе сделаем #ТанцуйПодБузову 😎 ⠀