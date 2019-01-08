Папарацци засняли пьяного в хлам Брюса Уиллиса, который продолжает праздновать
8 января 2019, 17:17
Для большинства людей празднование Нового года подошло к концу, но для легенды Голливуда, похоже, все только начинается. Папарацци застали Брюса Уиллиса пьяным в хлам, когда он выходил из клуба в Лондоне. 63-летнего актера, который едва стоял на ногах, заботливого поддерживали его помощники, сообщает Mirror.
Несмотря на то что Брюс едва справился со ступеньками, он по-прежнему был в себе уверен. Причем актер даже показал фотографам средний палец, пока его водитель трогался с места, пишет Life.ru.
Мероприятие, на котором актер не рассчитал с алкоголем, было организовано в закрытом клубе журналом GQ. В итоге Брюс доказал всем, что еще рано записывать его в ряды стариков и что он еще помнит, как надо отрываться.