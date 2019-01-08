Папарацци засняли пьяного в хлам Брюса Уиллиса, который продолжает праздновать

Несмотря на то что Брюс едва справился со ступеньками, он по-прежнему был в себе уверен. Причем актер даже показал фотографам средний палец, пока его водитель трогался с места, пишет Life.ru .

Мероприятие, на котором актер не рассчитал с алкоголем, было организовано в закрытом клубе журналом GQ. В итоге Брюс доказал всем, что еще рано записывать его в ряды стариков и что он еще помнит, как надо отрываться.