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Папарацци засняли пьяного в хлам Брюса Уиллиса, который продолжает праздновать

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Брюс Уиллис

ФОТО: VidaPress

Для большинства людей празднование Нового года подошло к концу, но для легенды Голливуда, похоже, все только начинается. Папарацци застали Брюса Уиллиса пьяным в хлам, когда он выходил из клуба в Лондоне. 63-летнего актера, который едва стоял на ногах, заботливого поддерживали его помощники, сообщает Mirror.

Несмотря на то что Брюс едва справился со ступеньками, он по-прежнему был в себе уверен. Причем актер даже показал фотографам средний палец, пока его водитель трогался с места, пишет Life.ru.

Брюс Уиллис

ФОТО: Vida Press

Мероприятие, на котором актер не рассчитал с алкоголем, было организовано в закрытом клубе журналом GQ. В итоге Брюс доказал всем, что еще рано записывать его в ряды стариков и что он еще помнит, как надо отрываться.

Брюс Уиллис

ФОТО: Vida Press

Брюс Уиллис

ФОТО: Vida Press

Брюс Уиллис

ФОТО: Vida Press

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