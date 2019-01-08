ЧП в Петербурге: солист эстонской группы «Пара Тайн» провалился под лед

Съемки нового клипа дуэта «Пара Тайн» едва не завершились трагедией. Солист музыкального коллектива Александр, в поисках удачной локации, решил проверить на прочность лед Крюкова канала рядом с Кашиным мостом в Санкт-Петербурге.
Всё произошло в ночь с пятого на шестое января. Несмотря на 9 градусов мороза, лед еще не был таким крепким, чтобы выдержать вес двухметрового человека. Александр провалился под лед, на помощь артисту поспешила съемочная группа вместе с солисткой коллектива Ангелиной. Помощь медиков певцу не понадобилась, а вот второй комплект одежды и срочное переодевание были необходимы.
«Температура почти 40, голоса нет, сил тоже. С постели не встать. Чувствую себя, как будто в аду. Но держусь… Ради поклонников. Помогают родители, жена Ангелина…» - немногословно прокомментировал ситуацию солист группы.
«Мы справились со всем своими силами. Мы так растерялись, когда Саша провалился под лед, ведь такое не каждый день увидишь. Тут уже не до мыслей о фото или видео, ты думаешь только об одном – как спасти человека. Хорошо, что всё обошлось. Осталось теперь выздороветь», - сказала певица Ангелина Богуцкая.
Премьера новой дуэтной песни и клипа намечена на 18 января. Группа пока не раскрывает тайну, с кем из российских звезд будет дуэт.