ЧП в Петербурге: солист эстонской группы «Пара Тайн» провалился под лед

Всё произошло в ночь с пятого на шестое января. Несмотря на 9 градусов мороза, лед еще не был таким крепким, чтобы выдержать вес двухметрового человека. Александр провалился под лед, на помощь артисту поспешила съемочная группа вместе с солисткой коллектива Ангелиной. Помощь медиков певцу не понадобилась, а вот второй комплект одежды и срочное переодевание были необходимы.

«Температура почти 40, голоса нет, сил тоже. С постели не встать. Чувствую себя, как будто в аду. Но держусь… Ради поклонников. Помогают родители, жена Ангелина…» - немногословно прокомментировал ситуацию солист группы.

ФОТО: Пресс-служба группы ПараТайн

«Мы справились со всем своими силами. Мы так растерялись, когда Саша провалился под лед, ведь такое не каждый день увидишь. Тут уже не до мыслей о фото или видео, ты думаешь только об одном – как спасти человека. Хорошо, что всё обошлось. Осталось теперь выздороветь», - сказала певица Ангелина Богуцкая.