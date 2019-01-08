Первый выход в новом году: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили воскресную службу вместе с королевой

Практически все члены британской королевской семьи регулярно посещают различные благотворительные мероприятия и празднества. И тем не менее Елизавету II довольно редко можно увидеть в фотохрониках английских репортеров.

6 января королевская семья посетила воскресную службу в церкви Святой Марии Магдалины. В объективы корреспондентов попали принц Уильям и Кейт Миддлтон, которые по дороге к храму с удовольствием пообщались с местными жителями. Елизавета II же прибыла на место на автомобиле. Примечательно, что в новом 2019 году для королевской семьи это первый выход в свет, пишет Woman.