Вт, 8.01.2019
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  • «Ужас какой!» Смотрите, что Анастасия Решетова подарила Тимати на Новый год

«Ужас какой!» Смотрите, что Анастасия Решетова подарила Тимати на Новый год

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Тимати

ФОТО: Instagram

О том, что Тимати собирает фигурки медведей Bearbrick, знают все его фанаты. Не так давно коллекция рэпера пополнилась эксклюзивным экземпляром, пишет Woman.

Те, кто подписан на Тимати в Instagram, регулярно видят не только фотографии его дочери Алисы, но снимки с большими медведями. Это японские игрушки Bearbrick, которые выпускаются уже 17 лет. У Тимати, кажется, есть все возможные расцветки.

В новогоднюю ночь коллекция рэпера пополнилась новым экспонатом. Его возлюбленная Анастасия Решетова преподнесла ему медведя, сделанного из разных пород древесины. Фото с подарком Тимати разместил на своей странице в соцсетях. 

«Новогодний трофей от любимой. Жемчужина любой коллекции. Полностью из дерева, весом под 35 кг», — подписал снимок рэпер (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Самый интересный медведь из всех!», «Судя по фото, ты очень счастлив получить такой подарок», «Настя — молодец! Порадовала любимого», — отозвались фолловеры Тимати. Многие также отметили, что подобная фигурка стоит несколько тысяч долларов. 

«Ужас какой!» - некоторые комментаторы не оценили дорогого подарка.

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