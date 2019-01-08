Facebook гудит: все обсуждают таллиннский валидатор, попросивший женщин показать грудь

Facebook гудит: все обсуждают таллиннский валидатор, попросивший женщин показать грудьЧто это на самом деле?
8 января 2019, 14:08
Уже несколько дней подряд на просторах соцсетей народ неустанно делится картинкой валидатора в таллиннском общественном транспорте с непристойной надписью и предложением к женщинам на его табло: «Покажи Си***и!»
Пожалуй, это вторая вещь после скандальной рекламы на остановке «Хобуяама», которая привлекла внимание десятков тысяч людей по всей Эстонии. Но здесь не всё так однозначно, как кажется.
Глава Таллиннского транспортного департамента Денис Бородич в соцсети Facebook уже дал свой ответ всем любопытным.
«На самом деле смешная шутка, но на деле это фотошоп и в реальности такой ситуации не произошло».
А как думаете вы, могла ли произойти подобная ситуация в Таллинне?