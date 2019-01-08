Укравшая сердце австралийской звезды красотка из Эстонии получила не жизнь, а мечту

В Сиднее, где в настоящее время находится Элкен, 25 градусов тепла. Судя по снимкам, девушка из Эстонии теперь наслаждается богатой жизнью в Австралии. Все как положено: роскошные яхты, золотые пляжи, ужины в шикарных ресторанах.

«Учитесь у всех, но не следуйте ни за кем», - делится умными мыслями со своими подписчиками наша соотечественница из солнечной Австралии. Под другими снимками девушка благодарит своего возлюбленного за особый вечер.