Укравшая сердце австралийской звезды красотка из Эстонии получила не жизнь, а мечту
В конце теперь уже прошлого года международные СМИ кричали, что звезда популярного австралийского шоу «Остров любви» Чарли Тейлор потерял голову от эстонской модели Астрид Элкен. А теперь, судя по фото в ее Instagram, девушка перебралась в Австралию и наслаждается сказкой с возлюбленным под лучами жаркого солнца.
В Сиднее, где в настоящее время находится Элкен, 25 градусов тепла. Судя по снимкам, девушка из Эстонии теперь наслаждается богатой жизнью в Австралии. Все как положено: роскошные яхты, золотые пляжи, ужины в шикарных ресторанах.
«Учитесь у всех, но не следуйте ни за кем», - делится умными мыслями со своими подписчиками наша соотечественница из солнечной Австралии. Под другими снимками девушка благодарит своего возлюбленного за особый вечер.
«Остров любви» – это британское шоу знакомств, которое перевернули австралийцы. 12 молодых людей на Майорке (Испания) ищут любви. Приз для победившей пары, который составляет 50 000 долларов, также добавляет мотивации. Парень Элкен участвовал в первом сезоне сериала, который был показан прошлой весной.