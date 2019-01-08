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Беременная Виктория Лопырева не отказывает себе в мини-платьях (фото)
Может себе позволить!

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5511616 25.05.2018 TV host Viktoria Lopyreva at the stand of Rossiya Segodnya International Information Agency at the St. Petersburg International Economic Forum. Alexander Galperin / Sputnik

ФОТО: Galperin Aleksandr / Sputnik

Не так давно 35-летняя Виктория Лопырева подтвердила слухи о том, что она ждет первенца. Об отце будущего ребенка красавица не говорит, отмечая, что «чем меньше другие знают, тем меньше вероятности, что они это разрушат».

Если раньше Виктория скрывала интересное положение, прячась за просторными нарядами, то теперь, когда все известно, позволяет себе носить даже мини-платья. Хотя будущая мама и призналась, что подбирать одежду стало сложнее.

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