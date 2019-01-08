Умерший Сергей Бондаренко из «Нэнси» живет в сердцах родителей и получает подарки на Рождество

Об этом свидетельствуют множество фотографий и видео, которые Анатолий Бондаренко постоянно публикует в социальных сетях в память о сыне. Так, на самый семейный праздник в году, Рождество Христово, покойный Сергей получил подарок от мамы и папы.

Подарок умершему сыну

Сегодня, 7 января, в Инстаграм-аккаунте Сергея Бондаренко, который после его смерти продолжает вести Анатолий Михайлович, появилось трогательное фото. На снимке изображена фотография умершего два с половиной месяца назад парня и рядом с ней игрушечный автомобиль.

«Белый кабриолет - подарок Сереге! С Рождеством, наш любимый, Серёжа!» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.) - говорится в подписи к фото.

Поклонников группы «Нэнси» очень растрогало такое проявления чувств безутешного отца, и они всячески постарались поддержать Анатолия Бондаренко в его горе.

«Светлого и доброго Рождества тебе, дорогой Сережка! Замечательный подарок от родителей, шикарный белый кабриолет! Ты и сам знаешь, какие у тебя необыкновенные, заботливые и любящие родители! Мы тебя любим, помним и не забудем!!!, С рождеством вас, Анатолий Михайлович! Сережа, с рождеством тебя. Кабриолет очень красивый! Мы вместе на земле и на небе!!!, Помним, любим....С Рождеством! Мы вместе» (Орф. и Пункт. автора сохранены, прим. Ред.) - пишут фанаты в комментариях к снимку.

Именно так называется гастрольный тур группы «Нэнси», посвященный памяти ее умершего музыканта. Болезнь, которая сгубила жизнь 31-летнего Сергея Бондаренко, развилась очень стремительно. И, когда еще ничего не предвещало беды, коллектив распланировал осенне-зимний тур по городам Украины.