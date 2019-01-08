Вт, 8.01.2019
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  • Красотка возвращается! 51-летняя Джулия Робертс на красной дорожке произвела фурор

Красотка возвращается! 51-летняя Джулия Робертс на красной дорожке произвела фурор

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Никто не поспорит, что 51-летняя актриса выглядит сногсшибательно!

Пока голливудские актрисы демонстрировали вечерние платья на красной дорожке «Золотого глобуса», Джулия Робертс появилась перед журналистами в необычном и очень стильном образе. Звезда выбрала топ из фатина с длинным шлейфом и классические черные брюки Stella McCartney. Она дополнила наряд длинными серьгами и лаконичными босоножками. Смотрите галерею!

В этом году Робертс номинирована в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в «Возвращении домой».

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