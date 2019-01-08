Красотка возвращается! 51-летняя Джулия Робертс на красной дорожке произвела фурор
8 января 2019, 11:23
Никто не поспорит, что 51-летняя актриса выглядит сногсшибательно!
Пока голливудские актрисы демонстрировали вечерние платья на красной дорожке «Золотого глобуса», Джулия Робертс появилась перед журналистами в необычном и очень стильном образе. Звезда выбрала топ из фатина с длинным шлейфом и классические черные брюки Stella McCartney. Она дополнила наряд длинными серьгами и лаконичными босоножками. Смотрите галерею!
В этом году Робертс номинирована в категории «Лучшая актриса в драматическом сериале» за роль в «Возвращении домой».