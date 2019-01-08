«Нашла любимое место на Земле»: Волочкова решила покинуть Россию, взбудоражив Сеть заявлением

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео с пляжа на Мальдивах, сообщив, что собирается остаться там жить на ПМЖ. Более того, якобы это не просто слова или мечты, а реальность. Ведь балерины уже подыскивает для дочери местную школу.

«Мои дорогие. Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах, просто на ПМЖ. И отсюда теперь буду осуществлять перелеты по творческой необходимости. Я нашла уже давно любимое место на Земле и не могу ему изменять. Поверьте, скучать я вам не дам», - заявила Волочкова.