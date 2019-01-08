Перед смертью звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что ждет каждый знак Зодиака в 2019 году

По информации журналистов буквально накануне Дария еще готовилась к назначенному на Рождество гаданию, о чем известила своих подписчиков в соцсети. Однако неожиданно ей стало плохо. Вызванная родственниками «скорая» доставила женщину в реанимацию, где она через некоторое время скончалась, передает TopNews.

В преддверии новогодних праздников звезда «Битвы экстрасенсов» обнародовала прогноз на 2019 год для представителей всех знаков Зодиака.

Прогноз Дарьи Воскобоевой для знаков зодиака на 2019 год

Лев. Представителей знака ждут желанные ими любовь и восхищение. Однако в 2019 году им предстоит решить потенциальную проблему – свою или кого-то из ближних. Эта задача должна увенчаться успехом. «Вы поможете ему выжить и преуспеть с вашим здравым смыслом и вашими мудрыми словами», - написала автор прогноза.

Дева. « Если вы ищете любовь или чувствуете, что находитесь в трудном положении, значит пришло время встряхнуться, - написала Воскобоева. - В вашем фокусе есть реальное изменение, и вы будете вознаграждены!».

Весы. Представителей знака ждет сюрприз. «Даже если вы не ожидаете наследства или денег от внешнего источника, это может быть годом, когда это произойдет! – отмечается в прогнозе. - И это всего лишь мотивация, которую вам нужно использовать, чтобы получить то, что вы всегда хотели».

Скорпион. Представителей знака ждет возможность получить финансовую выгоду или удачно трудоустроиться. «В это время вашей жизни вам не стоит становиться жадным и отказываться от всего, ради чего вы работаете», - предупредила Дария.

Стрелец. Представителей знака может ждать открытие суровой правды: «Это может быть кризис в области здоровья или конец отношений, срок которых истекает». По словам экстрасенса, такие открытия – это всего лишь возможность для чего-то нового.

Козерог. «В 2019 году все должно измениться». Это может быть новый поворот жизненного пути и такой поворот судьбы, о котором представитель знака и не помышлял.

Водолей. Представители знака будут честны и открыты в этом году и станут вдохновением для окружающих в новом 2019 году. «На самом деле вы идеальный компаньон и друг», - отметила боевой маг.

Рыбы. Новый год будет периодом испытаний для мечтательных представителей знака: «это будет год, во время которого вам придется твердо стоять на ногах и планировать свое следующее великое приключение».

Близнецы. Представителям знака рекомендовано быть более открытыми, чем в 2018 году. Показав истинную сущность, Близнецы понравятся всем.

Рак. В 2019 году представители знака будут готовы к переменам, хотя приспособиться и выйти из зоны комфорта им будет нелегко. «Это может быть новая работа, новый дом, новые отношения или новый ребенок, но это определенно год новых возможностей», - отмечается в прогнозе.

Овен. Новый год будет периодом и неудач, и побед. «В 2019 году .. вы будете принимать новые вызовы, а затем будете хотеть быстро сдаться. Но имейте веру, все будет хорошо», дала прогноз медиум.