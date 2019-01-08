Слишком смело! 69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества в дерзком мини

Рождество Христово Пугачева отметила в близком кругу – с пятым мужем Максимом Галкиным она пришла в гости к Александру и Иде Достман, пишут Dni. С этой четой артистка дружит много лет. И успешно сотрудничает в творческих вопросах. Ведь Александр Леонидович – продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда «Артэс», президент Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте, организатор концертов знаменитых артистов.