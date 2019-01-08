Вт, 8.01.2019
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  • Слишком смело! 69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества в дерзком мини

Слишком смело! 69-летняя Пугачева заявилась на празднование Рождества в дерзком мини
ФОТО

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Алла Пугачева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Примадонне российской эстрады в апреле стукнет 70, но время над ней не имеет власти – она стройна, юна, свежа, как девочка. И многочисленные поклонники в очередной раз в этом убедились.

Рождество Христово Пугачева отметила в близком кругу – с пятым мужем Максимом Галкиным она пришла в гости к Александру и Иде Достман, пишут Dni. С этой четой артистка дружит много лет. И успешно сотрудничает в творческих вопросах. Ведь Александр Леонидович – продюсер, президент и владелец культурно-благотворительного фонда «Артэс», президент Ассоциации Высокой моды и прет-а-порте,  организатор концертов знаменитых артистов.

В этот вечер стиль одежды был свободный: кто в спортивном костюме, кто в будничной кофте, и только Пугачева выглядела принцессой. Шелковая кремовая блузка, черная дерзкая мини-юбка, высокие ботильоны и кепи – певица очень напоминала куклу Барби. Она произвела фурор своим молодежным образом и моложавым видом!

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