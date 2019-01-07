Расторопные прибалтийские соседи уже выбирают песню для «Евровидения»: чем удивляет Литва?

Специалист по «Евровидению», радиоведущий, журналист и писатель Антон Самсонов из Москвы вновь приготовил специально для читателей портала Limon.ee эксклюзивный обзор. На сей раз песен литовского отбора.
В Литве стартовал отборочный конкурс на «Евровидение-2019».
Жизнь типичного Еврофана (прим. авт. – поклонника конкурса «Евровидение») оживает примерно в районе Детского конкурса, но не у всех. Большинство игнорирует данное мероприятие (как, например, ERR) и потому предпочитает открывать сезон просмотром отбора Албании, представляющего собой кальку с итальянского СанРемо и существующую примерно столько же. Ах, да, и еще интенсивно мимикрирующего под преснопамятную «Песню года», которая даже в России формально давно загнулась и не похожа на тот помпезный фестиваль, что будоражил всех каждое 1 января.
Процент игнорирующих албанский «Фестиваль и Кенгес» примерно равен игнорирующим детский конкурс. Так что, примерно половина еврофанов открывают сезон отборов уже в январе.
Традиционно меню января довольно скудное – самыми первыми стартуют литовцы, позже подключаются венгры, также обыкновенен для января отбор Белоруссии, но иногда традиция ломается. С прошлого года январь стал традиционным месяцем для румынского и французского отборов, но румынская многосерийка кончалась в прошлом году в конце февраля (а в этом году все кончится быстрее – в первое воскресенье того же месяца).
В минувшую субботу состоялся первый четвертьфинал литовского отбора. По традиции, он пользуется несколько дурной славой, но при этом в родной стране имеет неплохие рейтинги. Однако, не самое лучшее отношение к литовской «Евровизиос Атранка», является следствием того, что последние несколько лет он начинался раньше всех и завершался последним. Таким образом, доплывшие до финала пациенты получали по 7-8 эфиров и возникала вероятность, что конечным победителем может стать песня не подходящая под восприятие с первого раза. Система отбора сбоила несколько раз. В 2014-м году, когда многосерийный отбор в силу хороших телерейтингов удлинили и на выходе получили Вилию Матачунайте с весьма сомнительной песней (а в последствии еще и получившей Премию за худший наряд конкурса). Вилия не преодолела порога полуфинала. В 2015-м в Вену поехала жизнерадостная песня Вайдаса Баумилы и Моники Линките добравшаяся до финала и запоминавшаяся разве что двумя гомопоцелуями на сцене во время выступления. 2016-й стал годом триумфа – Донни Монтелл, максимально давивший своим интерфейсом на девочек-школьниц (являясь при этом примерным семьянином и отцом… то ли дважды, то ли трижды) угодил в десятку. Этого, судя по всему не ожидал ни он сам, ни делегация. В 2017-м году литовский отбор мог вытащить свой счастливый билет. В одну из суббот в Венгрии случилось несчастье – авария автобуса со школьниками и местный второй четвертьфинал отодвинули на более позднюю дату.
Таким образом все зрители, не имея альтернатив смотрели исторический этап литовского отбора с участием 36-летнего танцовщика Гитиса Иваняускаса, известного под псевдонимом Lolita Zero. Его, конечно, можно назвать попыткой драга (особая форма искусства перевоплощения мужчин в женщин с целью создания шоу), хотя на самом деле все в номере на песню Get Frighten' было направлено на пародию – костюм из желтой фольги, надувные рога, нарочито аляповатый макияж и музыка песни вобравшая в себя почти все штампы типичной музыки из гей-клуба. В довершение всего само выступление представляло собой типичный лип-синк (открывание рта под фонограмму). Вся вокальная партия исполнялась одним из танцоров, а Гитис просто открывал под нее рот и говорил своим голосом всего несколько слов. Весь перфоманс изначально ставил целью пропиарить фильм, саундтреком которого являлась данная песня. Но, неожиданно, концепт сработал. Гитис добрался до полуфинала, где его благополучно закопало жюри. Но возмущение зрителей было настолько сильным, что был организован дополнительный онлайн-отбор в финал, который дорогая Лолиточка выиграла с грохотом. В конечном счете, на финале Иваняускас остался четвертым. Обыгравшая его группа Fusedmarq в Киеве пролетела мимо финала и про нее сразу забыли. Отбор на конкурс 2018 года закончился победой Иевы Засимаускайте, штурмовавшей оный примерно с начала десятилетия. Ветеран борозды не испортил, Иева заняла неплохое 12-е место.
В этом году система отбора в Литве упрощена – 4 четвертьфинала, 2 полуфинала и финал. Завершится сия вакханалия ровно через неделю после определения представителя Эстонии – 23 февраля.
Первый четвертьфинал состоял из 12 песен и прошёл 5 января. И он полностью не оправдал того скепсиса, который на него возлагался. Совершенно неожиданно, большая часть музыкального материала четвертьфинала радовала разнообразием. Да, в боттоме (прим.авт. – внизу) таблицы в итоге оказались предсказуемые баллады, которые исполнялись низкими голосами, причем весьма и весьма фальшиво. Из прошедших шести песен выделить можно сразу все. Так, певица Алдегунда (здорово раскритикованная жюри) исполнила симпатичную полуджазовую песню с прилипчивым припевом и перфомансом в духе ранней Лаймы Вайкуле. Группа Twosome продемонстрировала за три минуты вещи, вроде, совершенно не совместимые в одном – там был и рэп, и вокальные упражнения итальянских теноров и классические распевы в духе Джорджа Майкла. Престарелый рокер Шарунас Мачулис выдал очень живое и приятное выступление от которого очень здорово попахивало как Юрием Антоновым, так и Иво Линна. Песня «Поезд» была исполнена на литовском языке. Самым спорным прямым финалистом оказалась рок-группа «Глоссариум», обладавшая всеми чертами, характерными для жанра, вот только их песенка потрясающе напоминала арийскую «Волю и разум». Дуэт «Mannazz» продемонстрировал роскошный женский вокал в сочетании с весьма агрессивным электронным звучанием и даже живым бит-боксом. Ну и артистка, от которой изначально ожидалось нечто незабываемое. Мигле или Migloko – весьма известный персонаж джазовой и рок-тусовки как в России, так и в странах Балтии. Самый ударный эксперимент продемонстрировала именно она в рамках песни на литовском языке «Розы». Данный трек доступен на Spotify и в Youtube, так что удачных поисков. Эта песня совмещает в себе джазовые вокальные эксперименты с большим количеством электронных звуков и спецэффектов. При этом живьем магия не теряется, а наоборот, только возрастает. Неудивительно, что Мигле оказалась по жюри первой, а по зрителям третьей (по сумме – на втором месте).
Отбор Литвы продолжится в следующую субботу, в скором времени начнутся отборы и других стран, о которых мы постараемся вас информировать.