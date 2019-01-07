Расторопные прибалтийские соседи уже выбирают песню для «Евровидения»: чем удивляет Литва?

В Литве стартовал отборочный конкурс на «Евровидение-2019».

Жизнь типичного Еврофана (прим. авт. – поклонника конкурса «Евровидение») оживает примерно в районе Детского конкурса, но не у всех. Большинство игнорирует данное мероприятие (как, например, ERR) и потому предпочитает открывать сезон просмотром отбора Албании, представляющего собой кальку с итальянского СанРемо и существующую примерно столько же. Ах, да, и еще интенсивно мимикрирующего под преснопамятную «Песню года», которая даже в России формально давно загнулась и не похожа на тот помпезный фестиваль, что будоражил всех каждое 1 января.

Процент игнорирующих албанский «Фестиваль и Кенгес» примерно равен игнорирующим детский конкурс. Так что, примерно половина еврофанов открывают сезон отборов уже в январе.

Традиционно меню января довольно скудное – самыми первыми стартуют литовцы, позже подключаются венгры, также обыкновенен для января отбор Белоруссии, но иногда традиция ломается. С прошлого года январь стал традиционным месяцем для румынского и французского отборов, но румынская многосерийка кончалась в прошлом году в конце февраля (а в этом году все кончится быстрее – в первое воскресенье того же месяца).

В минувшую субботу состоялся первый четвертьфинал литовского отбора. По традиции, он пользуется несколько дурной славой, но при этом в родной стране имеет неплохие рейтинги. Однако, не самое лучшее отношение к литовской «Евровизиос Атранка», является следствием того, что последние несколько лет он начинался раньше всех и завершался последним. Таким образом, доплывшие до финала пациенты получали по 7-8 эфиров и возникала вероятность, что конечным победителем может стать песня не подходящая под восприятие с первого раза. Система отбора сбоила несколько раз. В 2014-м году, когда многосерийный отбор в силу хороших телерейтингов удлинили и на выходе получили Вилию Матачунайте с весьма сомнительной песней (а в последствии еще и получившей Премию за худший наряд конкурса). Вилия не преодолела порога полуфинала. В 2015-м в Вену поехала жизнерадостная песня Вайдаса Баумилы и Моники Линките добравшаяся до финала и запоминавшаяся разве что двумя гомопоцелуями на сцене во время выступления. 2016-й стал годом триумфа – Донни Монтелл, максимально давивший своим интерфейсом на девочек-школьниц (являясь при этом примерным семьянином и отцом… то ли дважды, то ли трижды) угодил в десятку. Этого, судя по всему не ожидал ни он сам, ни делегация. В 2017-м году литовский отбор мог вытащить свой счастливый билет. В одну из суббот в Венгрии случилось несчастье – авария автобуса со школьниками и местный второй четвертьфинал отодвинули на более позднюю дату.