Мамма миа! 49-летняя Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в очень смелом платье

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс для выхода в свет надела изумрудное платье от Elie Saab с разрезом на ноге, а образ дополнила золотыми босоножками. В качестве украшений звезда надела крупные серьги с камнями в тон платью.