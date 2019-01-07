Миллионер через 21 год узнал, что растил детей, отцом которых был любовник жены

Миллионер спустя 21 год узнал, что все его трое детей появились на свет не от него. О страшном обмане стало известно после того, как врачи выяснили, что Ричард Мейсон был бесплоден с самого рождения. Теперь его бывшей жене предстоит выплатить ему £250 тыс. компенсации. Впрочем, имя биологического отца ей было разрешено оставить в секрете, сообщает Mirror.

Ричард даже представить не мог, что воспитывает чужих детей, пока не услышал от врачей страшный диагноз — муковисцидоз. Это наследственное заболевание, которое приводит к бесплодию у мужчин и женщин. Тесты ДНК подтвердили, что у мужчины нет ничего общего с его старшим 21-летним сыном и 17-летними близнецами.

55-летний Ричард считает, что биологическим отцом детей стал один и тот же мужчина, с которым его супруга крутила роман в конце 1990-х годов. Женщина призналась в измене спустя 10 лет после развода, и неизвестно, знает ли любовник о своих наследниках.

Теперь владелец компании MoneySupermarket.com подал в суд, чтобы вернуть часть денег, которые жена отсудила во время развода, а также обвинил её в мошенничестве. Сейчас двое сыновей прекратили с ним общение.