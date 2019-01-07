Фото: как российские звезды встретили Рождество

Русский TVNET предлагает взглянуть, как рождественские праздники проводят звезды российского шоу-бизнеса.
Алла Пугачева
Максим Галкин
Анастасия Волочкова
Мои золотые, как вы там?😊 Не скучаете? У меня прекрасное настроение.😊 Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Счастья вам и Любви!❤️ У меня на веранде виллы очень удобный топчанчик, на котором можно уютно проводить время и спрятаться от солнца.😉🌴 Мои вы хорошие, безусловно, во время отдыха на море или океане, основные мои фото летние и в купальниках🌴 Ну было бы странным, я думаю, на пляже загорать и купаться в пальто..🤣😂 Просто, к счастью, форма моя позволяет надевать самые разные купальники и радовать вас своими фото.😊 Кому не нравится, можно ведь отписаться..🤣 Но не могут любимые мои злыдни.🙏🏻🤣 Без меня их жизнь скучна и не интересна.🤷♀️Я вас всех обожаю.🙏🏻🤣 Отдохну по полной в этом любимом мною райском мальдивском месте.🌴 Спасибо моему другу Антону @anton5 и его агенству за выбор этого волшебного острова.👍🏼 Он новый и клевый!🌴👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы
Ксения Бородина
С Рождеством! От всего сердца и души поздравляем с этим священным праздником. Пусть Бог хранит и оберегает. Пусть яствами будет полон ваш стол. Смех и радость как речка течет, не высыхает, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть семья ваша крепче и сильнее станет и теплотой наполниться каждый ваш день.
Юлия Барановская
Светлана Лобода
Ольга Бузова
Мои хорошие, от всей души поздравляю Вас с наступающим Рождеством 🌲 Пусть все ваши мечты исполнятся 💫💫💫 Я обожала всегда эти праздники! Но, в этом году как-то грустно 😔 Всё-таки Новый год и Рождество - это семейный праздник 👨👩👧👧💏 Берегите себя, свои семьи и любовь ❤️ И будьте здоровы 🙏🏻 Выпью сегодня дома бокал красного вина за Вас 😘 Спасибо, что Вы со мной! Спасибо, что Вы есть у меня! Я Вас люблю ❤️ #моилюдивсегдасомной
Игорь Николаев
Актер Андрей Мерзликин
С наступающим Рождеством!!! . Сосед с 11 этажа, Игорь Сушенок, художник с Большой Буквы! Квартира художника всегда как музей! Пейзажи, натюрморты, портреты... За нами - «Христос идущий по воде». . Всё-таки я везучий человек! Даже соседи у меня «не простые», интересные! Задумали с Игорем Михайловичем совместную работу))) . #художник #живопись #Рождество #Христос #картина #масло #искусство #сосед #мойдруг #москвичи #родомизбрянска #праздник #допервойзвезды
Ани Лорак и Сергей Лазарев
Настя Каменских
С Рождеством, мои дорогие ♥️ Желаю вам провести его рядом с самыми родными и близкими людьми, в атмосфере любви и тепла! Надеюсь, мой рождественский альбом #XMASWITHNK задаст настроение праздника и согреет вас в холодные зимние дни! ❄️😘 Смотрите сегодня на @m1ukraine в 21:30 или заходите на мой официальный канал NKofficial в YouTube 🎄#merrychristmas