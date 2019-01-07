Пн, 7.01.2019
Галерея из старого Таллинна: российские туристы внесли шика в уличную моду СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Фото: как российские звезды встретили Рождество

Фото: как российские звезды встретили Рождество

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева с семьей

ФОТО: https://www.instagram.com/alla_orfey

Русский TVNET предлагает взглянуть, как рождественские праздники проводят звезды российского шоу-бизнеса. 

Алла Пугачева

Максим Галкин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наступающим Рождеством!

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Анастасия Волочкова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои золотые, как вы там?😊 Не скучаете? У меня прекрасное настроение.😊 Поздравляю вас с наступающим Рождеством. Счастья вам и Любви!❤️ У меня на веранде виллы очень удобный топчанчик, на котором можно уютно проводить время и спрятаться от солнца.😉🌴 Мои вы хорошие, безусловно, во время отдыха на море или океане, основные мои фото летние и в купальниках🌴 Ну было бы странным, я думаю, на пляже загорать и купаться в пальто..🤣😂 Просто, к счастью, форма моя позволяет надевать самые разные купальники и радовать вас своими фото.😊 Кому не нравится, можно ведь отписаться..🤣 Но не могут любимые мои злыдни.🙏🏻🤣 Без меня их жизнь скучна и не интересна.🤷‍♀️Я вас всех обожаю.🙏🏻🤣 Отдохну по полной в этом любимом мною райском мальдивском месте.🌴 Спасибо моему другу Антону @anton5 и его агенству за выбор этого волшебного острова.👍🏼 Он новый и клевый!🌴👍🏼 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #мальдивы

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Ксения Бородина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Рождеством! От всего сердца и души поздравляем с этим священным праздником. Пусть Бог хранит и оберегает. Пусть яствами будет полон ваш стол. Смех и радость как речка течет, не высыхает, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть семья ваша крепче и сильнее станет и теплотой наполниться каждый ваш день.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)

Юлия Барановская 

Светлана Лобода

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С Рождеством, мои хорошие ❣️love❣️

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Ольга Бузова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мои хорошие, от всей души поздравляю Вас с наступающим Рождеством 🌲 Пусть все ваши мечты исполнятся 💫💫💫 Я обожала всегда эти праздники! Но, в этом году как-то грустно 😔 Всё-таки Новый год и Рождество - это семейный праздник 👨‍👩‍👧‍👧💏 Берегите себя, свои семьи и любовь ❤️ И будьте здоровы 🙏🏻 Выпью сегодня дома бокал красного вина за Вас 😘 Спасибо, что Вы со мной! Спасибо, что Вы есть у меня! Я Вас люблю ❤️ #моилюдивсегдасомной

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Игорь Николаев 

 Актер Андрей Мерзликин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наступающим Рождеством!!! . Сосед с 11 этажа, Игорь Сушенок, художник с Большой Буквы! Квартира художника всегда как музей! Пейзажи, натюрморты, портреты... За нами - «Христос идущий по воде». . Всё-таки я везучий человек! Даже соседи у меня «не простые», интересные! Задумали с Игорем Михайловичем совместную работу))) . #художник #живопись #Рождество #Христос #картина #масло #искусство #сосед #мойдруг #москвичи #родомизбрянска #праздник #допервойзвезды

Публикация от Мерзликин Андрей 🎬 (@merzlikinandrey)

Ани Лорак и Сергей Лазарев 

 Настя Каменских 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ