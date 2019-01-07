«Пошли метастазы»: подробности смерти звезды «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой

Внезапная смерть финалистки «Битвы экстрасенсов» Дарии Воскобоевой стала неожиданностью для всех поклонников программы. После участия в 17-м сезоне популярного телешоу, медиум стала знаменитой — устраивала мастер-классы, практиковала индивидуальные занятия и старалась быть на виду.

Как оказалось, Дария на протяжении года боролась со страшным заболеванием. Она ездила лечиться за границу, однако все ее старания не увенчались успехом — недуг оказался сильнее. О последних днях Воскобоевой рассказала экстрасенс Татьяна Ларина.

«У нее был рак. Дария ездила на лечение в Израиль, были улучшения, но потом пошли метастазы. Я не могу открыто говорить о ее диагнозе. Она скрывала свою проблему от поклонников, — поделилась Татьяна со Starhit. — Она хотела, чтобы о ее смерти узнали намного позже. К сожалению, нашлись люди, которые стали пиариться на трагедии. У Дарии не было друзей, она всех держала на расстоянии. Даже у нас с ней были просто рабочие отношения. И я хочу запомнить ее живой».

Что касается детей Дарии Воскобоевой, то с ними все хорошо — они находятся под присмотром родственников.

Экстрасенс Николь Кузнецова, в свою очередь, рассказала, что Дария давно знала о смертельном диагнозе. «Ты боролась до последнего! Ушла еще одна ведьма, настоящий практик, чудесная девушка и мама. Нет слов», — написала Кузнецова в социальных сетях.

Специалист по ауре Илья Саглиани тоже говорит о том, что Воскобоева предпочитала не распространяться о своей проблеме. «На протяжении долгого времени Дария болела. Но она не афишировала это», — подчеркнул он.

Воскобоева до последнего дня активно вела блог в Instagram, где своими позитивными постами подбадривала подписчиков, нуждающихся в поддержке.